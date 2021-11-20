県選奨、５４人と７団体に栄誉　地方自治や社会福祉で功績【山口】

県選奨の選奨式は１９日、県庁で開かれ、地方自治や福祉など各分野で功績のあった県内の５４人と７団体が栄誉に輝いた。



村岡嗣政知事が出席者一人一人に表彰状を贈呈。「今後もそれぞれの分野で卓越した識見や経験を生かし、県民福祉などの向上に一層の支援を」と祝辞を述べた。



受賞した宇部市のめぐみ保育園の黒瀬正見園長（６９）は「非認知能力が養われる幼児期に援助をするのが私たちの役割。今後も取り組んでいきたい」と話していた。



最年長は９０歳で、山口市の西日本若草吟剣詩舞連盟顧問、木原寶心さんら２人。最年少は５７歳で、山口市の県病院協会常任理事、髙橋幹治さんら２人。



地元の受賞者は次の通り。（敬称略）



◇個人▽自治功労＝永末あき子（６０、山口市、統計調査員）▽芸術・文化・スポーツ功労＝木原寶心（９０、同、西日本若草吟剣詩舞連盟顧問）坂井清美（７３、同、県柔道協会顧問）清水昭宏（７６、同、県弓道連盟副会長）▽社会福祉功労＝黒瀬正見（６９、宇部市、めぐみ保育園園長）▽社会活動功労＝吉尾憲治（８２、山口市、県交通指導員）西岡フミヱ（７５、山陽小野田市、県地域消費者団体連絡協議会副会長）▽教育功労＝友田宏幸（６３、宇部市、日本ボーイスカウト県連盟理事長）▽保健衛生・環境功労＝青木克己（７３、山口市、元吉南歯科医師会会長）河村芳高（７１、山陽小野田市、元山陽小野田医師会副会長）髙橋幹治（５７、山口市、県病院協会常任理事）山内秀一（６３、宇部市、元県診療放射線技師会会長）村上紘一（８１、山陽小野田市、学校医）▽産業功労＝藤田敏彦（６５、宇部市、小野田商工会議所会頭）安田敏男（７２、山口市、市農業委員会会長）尾村成一（７０、同、県宅地建物取引業協会会長）原田毅（６７、宇部市、元県建設業協会理事）



◇団体▽社会福祉功労＝さやま蟻の会（山口市）▽社会活動功労＝県生活協同組合連合会（同）▽産業功労＝農事組合法人二島西（同）