第４６回宇部日報旗少年野球大会 初日結果
第４６回宇部日報旗少年野球大会初日（２３日、東部体育広場）
◇Ａ級▽１回戦＝見初・厚東連合３（抽選勝ち）３黒石Ｂ、厚南９－０岬、原３（抽選勝ち）３新川Ａ▽２回戦＝藤山10－１見初・厚東連合、東岐波７－０琴芝、厚南３－１西岐波、上宇部32－０新川Ｂ、恩田14－１小羽山、川上７－０常盤、黒石Ａ３－０西宇部、原５－０神原
◇Ｃ級▽１回戦＝新川15－１黒石、東岐波７（抽選勝ち）７上宇部
第４６回宇部日報旗少年野球大会初日（２３日、東部体育広場）
◇Ａ級▽１回戦＝見初・厚東連合３（抽選勝ち）３黒石Ｂ、厚南９－０岬、原３（抽選勝ち）３新川Ａ▽２回戦＝藤山10－１見初・厚東連合、東岐波７－０琴芝、厚南３－１西岐波、上宇部32－０新川Ｂ、恩田14－１小羽山、川上７－０常盤、黒石Ａ３－０西宇部、原５－０神原
◇Ｃ級▽１回戦＝新川15－１黒石、東岐波７（抽選勝ち）７上宇部
2021年10月23日
14時19分
2021年10月23日
13時35分
2021年10月22日
14時19分
2021年10月22日
12時44分
2021年10月20日
14時56分
2021年10月19日
14時15分