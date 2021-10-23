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2021年10月23日 17時20分 

第４６回宇部日報旗少年野球大会 初日結果

　第４６回宇部日報旗少年野球大会初日（２３日、東部体育広場）

 

◇Ａ級▽１回戦＝見初・厚東連合３（抽選勝ち）３黒石Ｂ、厚南９－０岬、原３（抽選勝ち）３新川Ａ▽２回戦＝藤山10－１見初・厚東連合、東岐波７－０琴芝、厚南３－１西岐波、上宇部32－０新川Ｂ、恩田14－１小羽山、川上７－０常盤、黒石Ａ３－０西宇部、原５－０神原

 

◇Ｃ級▽１回戦＝新川15－１黒石、東岐波７（抽選勝ち）７上宇部

 

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