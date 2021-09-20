速報
2021年09月20日 09時54分 

県体高校野球硬式２回戦　西京ー慶進【打席速報】

　県体高校野球硬式・２回戦（９月２０日、ユーピーアールスタジアム）

 

　西　京　００２　０

　慶　進　０００

　（西）大森ー岡田

　（慶）矢田部ー金田

 

４回裏・慶進の攻撃

渡邊：

 

４回表・西京の攻撃

大森：サードゴロ　１死

長谷川：右中間３塁打　１死３塁

山縣：三振　２死３塁

糸賀：センターフライ　３死

 

３回裏・慶進の攻撃

伊藤：サードゴロ　１死

長岡：セカンドゴロ　２死

有川：左中間２塁打　２死２塁

徳重：ショートゴロ　３死

 

３回表・西京の攻撃

糸賀：ショートゴロ　１死

島田：四球　１死１塁

▽ワイルドピッチ　１走進塁　１死２塁

松並：サードゴロ　２死２塁

吉竹：レフトエラー　２走生還　西京１点目　２死１塁

岡田：レフトオーバー２塁打　１走生還　西京２点目　２死２塁

吉岡：ショートゴロ　３死

 

２回裏・慶進の攻撃

廣橋：レフトフライ　１死

徳永：三振　２死

矢田部：ショートゴロ　３死

 

２回表・西京の攻撃

吉岡：ショートゴロ　１死

大森：レフト線２塁打　１死２塁

長谷川：ファーストゴロ　２死３塁

山縣：サードゴロ　３死

 

１回裏・慶進の攻撃

有川：ショートライナー　１死

徳重：ショートゴロ　２死

渡邊：ライト前ヒット　２死１塁

金田：ショートゴロ　３死

 

１回表・西京の攻撃

糸賀：レフト前ヒット　無死１塁

島田：送りバント　１死２塁

松並：野選　１死１、２塁

吉竹：セカンドゴロ　２死２、３塁

岡田：セカンドフライ　３死

 

※速報のため、記録と異なる場合があります。

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