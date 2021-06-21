社会
2021年06月21日 14時04分  3面

障害者理解へ、市が講師リスト　講演会・研修会の開催促進【宇部】

　宇部市は心のバリアフリーを醸成するため、各地域や学校で障害をテーマにした講演会・研修会の開催を促そうと、講師リスト（２０人、３団体）を作製した。また、障害者理解の支援事業として、講師謝礼や消耗品費を助成する。

　市内の小・中・高校、高専、短大・大学、専門学校対象の助成は、謝礼が１校当たり年３万円、学習活動に必要な消耗品費は同１万５０００円。企業や地域団体（自治会、子ども会、ボランティア団体など）の場合は講師謝礼だけで、１事業所・団体当たり年３万円が上限。いずれも講師の依頼は１カ月前まで。１４日前までに計画書、実施後１４日以内に報告書を提出する。

　依頼、助成などの問い合わせは、市障害福祉課支援係（電話３４─８３４２）へ。

　今年度の講師は次の通り。（敬称略）

　▽個人＝和泉川優嗣（リベルタス興産印刷機オペレーター）江本真弓（セレーノ四つ葉会長）大畑直美（市パラスポーツクラブ代表）岡本正彰（いのち・未来うべ）川岡明（市聴覚障害者福祉協会会長）河村富子（ＮＰＯ法人むつみ会理事長）近藤鉄浩（宇部フロンティア大短大部教授）齋藤航也（市肢体不自由児・者支援団体ＣＡＴS会長）田中真美（リベルタス興産障がい者雇用コンサルタント）田中文代（スペシャルオリンピックス日本・山口理事）土屋智（市障害者ケア協議会会長）錦谷浩文（てご屋自立支援センター管理者）西村和幸（県視覚障害者団体連合会市代表委員）波多野幹人（市腎友会会長）原口恵子（南風荘後援会）堀川貴美子（県ＡＤＨＤを考える会世話人）松井恵子（自立生活センター宇部相談支援専門員）水田和江（ＮＰＯ法人おひさま生活塾副理事長）溝田成哲（市身体障害者団体連合会会長）森尾憲嗣（生活支援センターふなき主任）

　▽団体＝宇部手話会、点訳すずかけの会、ボランティアグループ音訳ひびきの会

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