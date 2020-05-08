イベントの中止と延期 新型コロナウイルス【宇部】
◇中止▽２３日＝宇部市スポーツ少年団総会（市野球場「ユーピーアールスタジアム」）▽６月１９日＝宇部市体育協会定例総会（ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部）▽７月９日＝第８回シャディダイシン宇部杯グラウンドゴルフ大会（常盤公園スポーツ広場）▽９月１０日＝第３１回西中国信用金庫杯グラウンドゴルフ大会（常盤公園スポーツ広場）
◇延期▽２４日＝榊原舞踊研究所のダンス発表会（文化会館）７月５日に予定
◇中止▽２３日＝宇部市スポーツ少年団総会（市野球場「ユーピーアールスタジアム」）▽６月１９日＝宇部市体育協会定例総会（ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部）▽７月９日＝第８回シャディダイシン宇部杯グラウンドゴルフ大会（常盤公園スポーツ広場）▽９月１０日＝第３１回西中国信用金庫杯グラウンドゴルフ大会（常盤公園スポーツ広場）
◇延期▽２４日＝榊原舞踊研究所のダンス発表会（文化会館）７月５日に予定
2020年05月08日
14時20分
2020年05月08日
14時10分
2020年05月08日
13時28分
2020年05月08日
13時27分
2020年05月08日
13時25分
2020年05月08日
13時02分