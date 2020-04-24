市、特別給付金室を設置　国の一律１０万円支給に対応する体制整備【宇部】

宇部市は２３日、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として国民１人当たり一律１０万円の支給に対応するため、商工水産部に特別定額給付金室を設置した。兼務職員２人、専任職員１人と、緊急雇用対策として募集中の会計年度任用職員１０人程度を配置予定。速やかに給付金を支給できるよう、給付に関する相談、受け付け、申請確認などの事務を行う。



人事異動（２３日付）



◇次長級▽商工水産部参事６次産業推進担当・商工水産部特別定額給付金室長事務取扱（商工水産部参事６次産業推進担当）中村香奈恵



◇課長補佐級▽総合戦略局ＩＣＴ・地域イノベーション推進グループサブリーダー兼市民環境部市民課兼商工水産部特別定額給付金室副室長（総合戦略局ＩＣＴ・地域イノベーション推進グループサブリーダー兼市民環境部市民課）西村宜三▽観光・シティプロモーション推進部観光・グローバル推進課副課長・観光・シティプロモーション推進部観光・グローバル推進課観光・グローバル推進係長グローバル推進担当事務取扱兼健康福祉部付新型コロナウイルス感染症対策医療担当課長補佐同格（観光・シティプロモーション推進部観光・グローバル推進課副課長・観光・シティプロモーション推進部観光・グローバル推進課観光・グローバル推進係長グローバル推進担当事務取扱）三宅敦子▽観光・シティプロモーション推進部観光・グローバル推進課副主幹兼商工水産部付新型コロナウイルス感染症対策経済担当課長補佐同格（観光・シティプロモーション推進部観光・グローバル推進課副主幹）木原大介▽観光・シティプロモーション推進部ときわ公園課副課長兼政策広報室付新型コロナウイルス感染症対策啓発担当課長補佐同格（観光・シティプロモーション推進部ときわ公園課副課長）中祖敏文▽観光・シティプロモーション推進部ＵＢＥビエンナーレ推進課副課長・観光・シティプロモーション推進部ＵＢＥビエンナーレ推進課ＵＢＥビエンナーレ推進係長事務取扱（観光・シティプロモーション推進部ＵＢＥビエンナーレ推進課副課長）竹内明



◇係長級▽商工水産部特別定額給付金室主査（観光・シティプロモーション推進部ＵＢＥビエンナーレ推進課ＵＢＥビエンナーレ推進係長）神田真一