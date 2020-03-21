社会
2020年03月21日 14時01分  1面

中止と延期のイベント　新型コロナウイルス【宇部】

　◇中止▽４～５月＝宇部フォークダンス初心者教室（神原中、厚南会館）

　◇延期▽４月２６日＝ソレイユトリオコンサート「竹取物語」（多世代ふれあいセンター）振り替え公演は９月１９日で、チケットはそのまま使える。返金などの問い合わせはソレイユトリオ事務局（メールsoleiltrio@gmail.com）か、ホームページ（https://soleiltrio.crayonsite.com/）へ

 

 

 

 

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