中止と延期のイベント 新型コロナウイルス【宇部】
◇中止▽４～５月＝宇部フォークダンス初心者教室（神原中、厚南会館）
◇延期▽４月２６日＝ソレイユトリオコンサート「竹取物語」（多世代ふれあいセンター）振り替え公演は９月１９日で、チケットはそのまま使える。返金などの問い合わせはソレイユトリオ事務局（メールsoleiltrio@gmail.com）か、ホームページ（https://soleiltrio.crayonsite.com/）へ
◇中止▽４～５月＝宇部フォークダンス初心者教室（神原中、厚南会館）
◇延期▽４月２６日＝ソレイユトリオコンサート「竹取物語」（多世代ふれあいセンター）振り替え公演は９月１９日で、チケットはそのまま使える。返金などの問い合わせはソレイユトリオ事務局（メールsoleiltrio@gmail.com）か、ホームページ（https://soleiltrio.crayonsite.com/）へ
2020年03月21日
13時55分
2020年03月21日
13時54分
2020年03月21日
13時46分
2020年03月21日
13時44分
2020年03月21日
13時43分
2020年03月21日
13時40分