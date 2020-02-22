経済
2020年02月22日 12時56分  3面

２５日に宇部商工会議所第３５回会員大会【宇部】

　宇部商工会議所（杉下秀幸会頭）の第３５回会員大会は、２５日午後４時からＡＮＡクラウンプラザホテル宇部で開かれる。
　
　第１部は「バリアバリュー　障害を価値に変える」と題して、ミライロ社長の垣内俊哉さんが講演する。第２部の式典では、永年勤続従業員の表彰が行われる。
　
　被表彰者は次の通り。（敬称略）
　
　◇永年勤続従業員▽日本商工会議所・宇部商工会議所会頭連盟表彰・勤続３０年以上＝白石孝史（伊東工作所）黒河幸次（宇部興産宇部ケミカル工場）豊田由紀子（宇部興産総合サービス）伊藤博美（宇部マテリアルズ）川村龍彦（同）長谷政英（西部ロジックス）領野真次（チタン工業）森岡勢津男（同）野村吉一（塚原建設）高記正行（ティーユーエレクトロニクス）平田英嗣（同）藤田訓（同）藤本信二（同）原田佳子（東商セントラル宇部支社）眞鍋伸浩（防長商事）宮前聖美（同）組屋豊（山口興産）清永佐知子（ローズ）▽宇部商工会議所会頭連盟表彰・勤続２５年以上＝澤田和弘（伊東工作所）井上丘陸（宇部興産海運）枝村純（ウベパッケージ）佐々木大次朗（新光産業）藤川浩（大栄建設）唐岩吉治（ノア）長谷川隆之（同）藤井俊昭（双葉産業）湊宏志（理想科学工業）青木学（同）西村幸男（同）石川雪江（ローズ）國本曜子（同）▽同・勤続２０年以上＝河村靖譲（伊東工作所）為西信之（新光産業）益田康行（伸和精工）吉村良隆（西部ロジックス）上本美智子（同）西川誠二（大栄建設）西本淳司（同）野原俊浩（山機運輸）古谷孝子（ローズ）▽同・勤続１５年以上＝岩田将宜（伊東工作所）小田秀典（創舎）矢野裕司（同）片山靖之（同）三戸紀政（同）弘重正樹（同）山根史之（ノア）野間俊幸（双葉産業）髙木美香（防長商事）今津貴宏（山機運輸）河内拓郎（同）奥村勇樹（同）西田正和（同）

 

 

 

 

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