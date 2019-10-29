市議会の各委員会、新体制に【山陽小野田】

山陽小野田市議会の１０月臨時会は２８日開会し、市議任期後半の２年間を務める４常任委員会と議会運営委員会などの正副委員長と各委員を決めた。議会運営委員会委員長には笹木慶之議員（令和）が選出された。



委員会条例に基づく委員および正副委員長の改選。本会議で各常任委員会と議会運営委員会の委員を選任後、委員会を開いて互選で正副委員長を決めた。投票はなく、いずれも指名推薦により決定した。



総務文教常任委員長は河野朋子議員（市民ネット）、民生福祉常任委員長は大井淳一朗議員（みらい２１）、産業建設常任委員長は中村博行議員（無所属）。河野委員長、中村委員長は再任。一般会計予算決算常任委員長には矢田松夫議員（市民ネット）が再任、議運委員長には笹木議員が新しく選ばれた。



会派「新誠風」は１７日付で解散し、所属議員は他会派に合流するなどし会派構成が一部変わった。



各委員会の所属議員は次の通り。（敬称略、◎は委員長、○は副委員長）

▽総務文教常任委員会＝◎河野朋子（市民ネット）○伊場勇（明政会）、奥良秀（令和）笹木慶之（同）中岡英二（新政会）長谷川知司（みらい２１）山田伸幸（共産）

▽民生福祉常任委員会＝◎大井淳一朗（みらい２１）○水津治（令和）河﨑平男（明政会）杉本保喜（令和）松尾数則（新政会）矢田松夫（市民ネット）吉永美子（公明）

▽産業建設常任委員会＝◎中村博行（無所属）○藤岡修美（令和）岡山明（公明）高松秀樹（新政会）恒松恵子（みらい２１）宮本政志（令和）森山喜久（市民ネット）

▽一般会計予算決算常任委員会＝◎矢田松夫、○河野朋子（委員は議長以外の全議員）

▽議会運営委員会＝◎笹木慶之○長谷川知司、伊場勇、奥良秀、河野朋子、高松秀樹