第６３回宇部市社会福祉大会、地域力の発揮呼び掛け【宇部】

第６３回宇部市社会福祉大会が２日、文化会館で開かれた。長年にわたって地域の社会福祉に貢献してきた４２人を表彰したほか、ご近所ふれあいサロンや見守り活動に取り組む３団体の事例発表もあった。市社会福祉協議会（有田信二郎会長）主催。市校区社協連絡協議会（恵美須圀夫会長）共催。



誰もが住み慣れた地域で安心して生活できる共生社会の仕組みづくりを進めるため、関係者が連携して協働の取り組みを広げようと開催。各校区社協や福祉・ボランティア団体、社会福祉施設などから５００人が出席した。



有田会長は受賞者に敬意と感謝の意を示してさらなる活躍を願い、「地域福祉の向上には強い地域力が必要。皆さんと手を携え、誰もが自分らしく暮らせる地域の実現に向けて頑張りたい」とあいさつ。各功労の代表者に表彰状を手渡した。



受賞者を代表し、校区・地区社協役員功労を受けた平川悦士さん（西宇部校区社協）は「地域福祉の向上のためにという思いはないが」と謙遜した上で「地域のお役に立てているのかなとうれしく、また光栄に思う」と謝辞を述べた。



事例発表では、お元気サロンはまだ（東岐波校区）総括代理の赤川宏さん、有償助け合い活動を続ける岬おじさん・おばさん助っ人隊の青谷和彦事務局長、上宇部校区福祉委員会の藤井芳治会長が登壇し、活動内容などを報告した。

被表彰者は次の通り。（敬称略）



▽施設・事業所役職員功労＝河村淳子（社会福祉法人親生会）金子絵里子（社福法人高嶺会）岡田玲子（同）長井実由紀（同）高澤肇子（社福法人博愛会）藤井悌一（社福法人千花千彩）城戸千賀子（市保育連盟）家入弘恵（同）縄田友弘（同）縄田博明（同）田中勢津子（同）辻田篤信（同）植田いづみ（同）結城正晶（ＮＰＯ法人おひさま生活塾）



▽校区・地区社協役員功労＝平川悦士（西宇部校区社協）



▽民生委員・児童委員功労＝藤山玲子（市民生児童委員協議会）泉國重（同）松本美千子（同）



▽福祉委員功労＝梅田寛（見初校区社協）福田幸三（神原校区社協）柴﨑真千枝（上宇部校区福祉委員会）足立寛子（同）前田芳枝（同）松田欣二（藤山校区社協）藤原裕子（西宇部校区社協）石原由美子（厚南校区社協）



▽ボランティア関係個人功労＝橋本征子（朗読ボランティアつくしの会）松尾千惠（同）山田美雪（市食生活改善推進協議会）岡﨑京子（同）廣澤明美（同）十川文雄（宇部保護区保護司会）宮原洋子（同）伊藤俊一（同）永田勝利（同）川井澄江（点訳すずかけの会）篠原征記（新川校区社協）松岡一郎（同）原田武敏（同）上田壽彦（同）片山郁子（市視覚障害者福祉協会）西村千代子（同）