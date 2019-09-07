１０日から市議会一般質問【宇部】

９月定例宇部市議会の一般質問は、１０～１２日の３日間行われる。２３人が登壇し、ごみ処理や恩田プールの今後の対応などを質問する。



通告概要は次の通り。



◇１０日①田中文代議員（チーム創生）▽市制１００周年記念市民プロジェクト②兼広三朗議員（令心会）▽地域ふくしプラン▽東京オリンピック・パラリンピック③猶克実議員（清志会）▽ごみ処理④鴻池博之議員（公明）▽認知症支援の取り組み▽自転車事故の防止に向けた取り組み⑤荒川憲幸議員（共産）▽会計年度任用職員制度▽学童保育▽都市計画道路の見直し⑥城美暁議員（チーム創生）▽交通事業の現状と今後⑦新城寛徳議員（公明）▽消費税率引き上げに伴う市の対応▽マイナンバーカードの普及と活用



◇１１日①安藤巧議員（公明）▽学習の遅れがちな子どもへの支援②高井智子議員（チーム創生）▽イベントの周知のための広報活動▽多世代交流に係る小・中学校の取り組み▽障害のある人に対する災害時の避難支援の取り組み③青谷和彦議員（無所属）▽教育振興▽校区ふれあいセンターの有料化後の運営状況④時田洋輔議員（共産）▽指定ごみ袋制度の見直し▽ふれあい教室⑤河崎運議員（清志会）▽西岐波団地余剰地活用事業の進ちょくおよび今後の方針⑥藤井岳志議員（共産）▽恩田運動公園水泳プール▽福祉避難所⑦岩村誠議員（チーム創生）▽市の外国人観光客誘致▽うそ電話詐欺被害防止⑧芥川貴久爾議員（令心会）▽基本構想策定⑨大石文女議員（無所属）▽市における戦没者慰霊の在り方▽戦跡保存



◇１２日①山下則芳議員（誠和会）▽公共施設▽会計年度任用職員制度②早野敦議員（令心会）▽特定健康診査の受診率向上▽厚南地区の道路の渋滞対策▽ごみ減量と段ボールコンポストの利用促進③黒川康弘議員（清志会）▽市役所におけるメンタルヘルスの現状と対策▽市が目指す人材育成方法とそのための仕事の仕方④重枝尚治議員（誠和会）▽市橋梁（きょうりょう）長寿命化修繕計画⑤唐津正一議員（無所属）▽はつらつ健幸ポイント制度の概要▽食品ロス削減の推進とフードバンク事業の取り組み⑥志賀光法議員（令心会）▽恩田プールと市立小・中学校のプール▽長州藩、初代藩主である毛利秀就公の出生について、小野郷土史懇話会、地元歴史研究家による長年にわたる調査、研究によってこれまでの広島城誕生の定説とは違う小野で誕生したというこれまでの歴史を覆す新説の立証に向けた支援⑦浅田徹議員（共産）▽国民健康保険