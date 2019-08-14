県体出場懸け熱戦　市中学校秋季体育大会【宇部】

宇部市中学校秋季体育大会は、７月２５日から８月１日にかけて、市内各会場で行われた。秋季県体の出場権を懸けて１１競技で熱戦が繰り広げられた。



【陸上】男子▽１年１００㍍①佐久間靖児（神原）１３秒３②安達柊治（西岐波）③細川隼翔（東岐波）④嶋津洪摩（上宇部）⑤藤井翔矢（黒石）⑥三戸康裕（上宇部）⑦中村颯人（西岐波）⑧上岡滉明（黒石）▽１００㍍①尾山涼星（西岐波３）１２秒０②前田将冴（上宇部３）③柳井洸（西岐波３）④佐藤翼（東岐波３）⑤浅井刀万（黒石３）⑥久富直哉（東岐波２）⑦新井琉星（厚南２）▽２００㍍①柳井洸（西岐波３）２５秒４②尾山涼星（同）③浅井刀万（黒石３）④前田将冴（上宇部３）⑤山田純平（常盤２）⑥宮本連弥（慶進２）⑦新井琉星（厚南２）⑧本廣優貴（慶進３）▽４００㍍①平岡凜己（上宇部３）５６秒０②山田純平（常盤２）③桝谷俊吾（神原３）④縄田来輝（西岐波２）⑤入嶋呼十郎（厚南２）⑥木下雄登（東岐波３）⑦村上淳平（厚南３）⑧古越大暉（常盤３）▽８００㍍①貝原三士（上宇部３）２分１１秒８②下村陸斗（西岐波３）③中尾蓮（常盤３）④向井真裕（厚南３）⑤斉藤來心（西岐波２）⑥佐野友規（厚南３）⑦藤本風音（藤山３）⑧後藤豊（同）▽１年１５００㍍①服部佑哉（西岐波）５分５秒４②松原奏真（黒石）③田辺匠（東岐波）④久保青空（西岐波）⑤吉永瑛紀（藤山）⑥神﨑晴空（常盤）⑦橋本佑二郎（同）⑧矢次世奈（藤山）▽１５００㍍①貝原三士（上宇部３）４分３８秒０②河村一（常盤３）③佐野友規（厚南３）④田村滉輝（常盤２）⑤末冨康惺（藤山３）⑥山本晴日（西岐波２）⑦黒澤成斗（東岐波２）⑧國弘総一郎（上宇部２）▽３０００㍍①高橋拓夢（藤山２）１０分１４秒０②河村一（常盤３）③田村滉輝（同２）④山田真平（同）⑤山本晴日（西岐波２）⑥藤田圭（同３）⑦國弘総一郎（上宇部２）⑧田中泰成（藤山２）▽１１０㍍ハードル①玉泉鴻（藤山２）１９秒２②國重亮汰（東岐波３）③内藤一保（藤山２）▽走り高跳び①井上歩勇（東岐波３）１㍍５５②山内勇輝（上宇部３）③平岡凜己（同）④佐野太一（藤山２）⑤山本颯太（西岐波２）⑥細川隼翔（東岐波１）▽走り幅跳び①山内勇輝（上宇部３）５㍍７０②桝谷俊吾（神原３）③宮本連弥（慶進２）④渡壁颯（上宇部３）⑤島田倖希（藤山２）⑥藤井翔矢（黒石１）⑦木野村真一（常盤３）⑧植中一輝（東岐波２）▽三段跳び①渡壁颯（上宇部３）１０㍍３３②野村優月（同２）③山本颯太（西岐波２）④佐野太一（藤山２）⑤内藤一保（同）▽砲丸投げ①岡本優和（上宇部３）１１㍍１３②石原捷聖（黒石３）③月足洸太朗（同２）④若月亨憲（厚南２）⑤中野晃聖（東岐波２）⑥土居慶士郎（西岐波１）⑦後藤豊（藤山３）⑧末冨康惺（同）▽４００㍍リレー①上宇部Ａ（山内勇輝、貝原三士、平岡凜己、前田将冴）４９秒５②西岐波Ａ③東岐波Ａ④慶進Ａ⑤黒石Ａ⑥常盤Ａ⑦神原Ａ⑧藤山Ａ▽総合①上宇部１０４点②西岐波③常盤④藤山⑤東岐波⑥黒石⑦厚南⑧神原



◇女子▽１年１００㍍①秋月菜那（常盤）１３秒７②下村みのり（西岐波）③田野亜莉紗（上宇部）④平田羽留香（常盤）⑤山本悠結（藤山）⑥伊藤未倖（慶進）⑦波多野心菜（黒石）三隅夏帆（藤山）▽１００㍍①今岡鈴寧（西岐波３）１３秒９②迫田華音（上宇部２）③山下栞歩（厚南３）④川村文乃（西岐波３）⑤竹本紗莉（慶進３）⑥篠田朱里（厚南３）⑦田坂陽（上宇部３）⑧中村心音（黒石２）▽２００㍍①内田伶音（黒石３）２９秒６②川村文乃（西岐波３）③梶山美菜（上宇部３）④藤井日真梨（西岐波３）⑤山本優藍（上宇部２）⑥末廣真帆（厚南３）⑦深見早也香（黒石３）⑧中山遥花（藤山３）▽４００㍍①池田若菜（常盤３）１分９秒３②平田羽留香（同１）③大畠夢（上宇部２）④正司遥愛（黒石３）⑤坂野菜々海（西岐波３）⑥吉岡奈桜（同）⑦島地更（藤山１）⑧山根志乃（上宇部１）▽１年８００㍍①落合柚月（厚南）２分４６秒４②海田悠乃（同）③新山桜子（東岐波）④真鶴和美（神原）⑤梅下望愛（黒石）⑥田尾心音（西岐波）⑦平井杏奈（常盤）⑧河村希（同）▽８００㍍①原田栞那（厚南２）２分３０秒７②深津柚月（藤山３）③吉冨彩羅（西岐波３）④小西里桜（上宇部３）⑤岡本萌（東岐波３）⑥古川咲（黒石３）⑦西村結衣（藤山２）⑧辻彩花（常盤２）▽１５００㍍①深津柚月（藤山３）５分１４秒６②吉冨彩羅（西岐波３）③小西里桜（上宇部３）④本光世奈（西岐波２）⑤森永莉乃杏（藤山３）⑥髙藤愛加（西岐波３）⑦倉光菜々美（上宇部１）⑧中村真穂（常盤３）▽１００㍍ハードル①日高玲奈（常盤３）１８秒６②秋山里桜（上宇部３）③瀬戸口裕奈（西岐波２）④濵月里愛（常盤３）⑤金澤ひまり（上宇部２）⑥土井瑞絆（藤山２）⑦吉冨小梅（西岐波１）▽走り高跳び①梶山美菜（上宇部３）１㍍２５②日高玲奈（常盤３）③五嶋愛音（同）④山本優藍（上宇部２）⑤今岡鈴寧（西岐波３）⑥山田美奈（同１）⑦西田姫奈（藤山２）▽走り幅跳び①三宅彩加（上宇部３）４㍍５２②南知里（西岐波３）③大田杏美（神原２）④宮瀬楓月（上宇部３）⑤千村さくら（黒石３）⑥松本季璃（同）⑦辻野琉楓（西岐波３）⑧濵月里愛（常盤３）▽砲丸投げ①松代早生（上宇部３）９㍍９２②井元咲綾（慶進３）③増山ひより（上宇部２）④地主麗乃（常盤３）⑤竹本光羽（厚南２）⑥石原叶恋（黒石２）⑦下川ひな（慶進３）⑧中山遥花（藤山３）▽４００㍍リレー①西岐波Ａ（川村文乃、今岡鈴寧、藤井日真梨、下村みのり）５６秒１②厚南Ａ③上宇部Ａ④黒石Ａ⑤上宇部Ｂ⑥西岐波Ｂ⑦藤山Ａ⑧常盤Ｂ▽総合①上宇部１０６点②西岐波③常盤④厚南⑤黒石⑥藤山⑦慶進⑧神原



【卓球】団体▽男子①東岐波②藤山③上宇部▽女子①川上②楠③上宇部④藤山

※男子の東岐波、女子の川上、楠は県大会へ



◇個人▽男子①国司翼斗（東岐波）②国司翔斗（同）③中川一希（同）三隅燿大（桃山）⑤勝山拓暉（西岐波）坂尾海斗（上宇部）▽女子①金子こはる（川上）②小高七海（藤山）③吉岡咲桜（川上）④永岡春南（上宇部）⑤清水星愛（楠）瀧口瑞希（川上）⑦砂川優衣（同）

※上記選手と男子の中尾亮（厚南）、女子の中尾綾乃（同）は県大会へ



【ソフトテニス】団体▽男子①楠②上宇部③藤山④桃山▽女子①東岐波②黒石③常盤④楠

◇個人▽男子①野﨑・加藤（上宇部）②平林・甲斐（楠）③江原・久野（桃山）④寺下・植田（上宇部）⑤西田・山田（楠）⑥中村・藤本（宇フ付）⑦村上・本山（黒石）⑧髙藤・松友（西岐波）▽女子①小林・岡田（楠）②谷岡・斎藤（厚南）③石井・森下（常盤）④末益・松永（東岐波）⑤曽田・中嶋（厚南）⑥渡部・上田（黒石）⑦盛岡・村山（楠）



【バレーボール】１回戦＝上宇部２―０厚東川、西岐波２―０桃山、常盤２―０楠、川上２―０神原、東岐波２―０宇フ付▽２回戦＝藤山２―０上宇部、常盤２―０西岐波、黒石２―０川上、厚南２―１東岐波▽準決勝＝藤山２―０常盤、黒石２―０厚南▽決勝＝黒石２―０藤山

※黒石、藤山は県大会へ



【バスケットボール】男子▽１回戦＝西岐波４４―３６慶進、神原６６―４５藤山▽２回戦＝上宇部８９―２０西岐波、厚南５７―５２川上、桃山６７―５６常盤、東岐波８９―３９神原▽準決勝＝上宇部７３―３７厚南、東岐波６３―５３桃山▽決勝＝上宇部７１―５６東岐波



◇女子▽１回戦＝桃山１０３―６慶進、黒石６５―２２上宇部、西岐波５０―４０川上、常盤８０―４４厚南▽準決勝＝桃山６２―４３黒石、西岐波７０―６５常盤▽決勝＝西岐波５２―４７桃山

※男子の上宇部と東岐波、女子の西岐波が県大会へ



【軟式野球】１回戦＝宇フ付１１―０黒石、厚南３―２西岐波、東岐波７―０神原、楠４―１常盤、上宇部３―０厚東川▽２回戦＝川上６（延長１０回）４宇フ付、厚南２―１東岐波、楠５―０桃山、藤山６―０上宇部▽準決勝＝川上１―０厚南、藤山５―１楠▽決勝＝藤山５（延長９回）４川上

※藤山、川上が県大会へ



【サッカー】１回戦＝宇フ付１（ＰＫ５―４）１桃山、川上２―１西岐波、東岐波３―０慶進▽２回戦＝藤山３―０宇フ付、上宇部３―０常盤、厚南２―０川上、黒石３（延長２―０）１東岐波▽準決勝＝上宇部０（ＰＫ５―４）０藤山、厚南４―１黒石▽決勝＝厚南１―０上宇部

※厚南、上宇部が県大会へ



【剣道】団体▽男子①宇フ付②東岐波③黒石④西岐波▽女子①常盤②楠③西岐波

※男子は３位まで、女子は２位までが県大会へ



◇個人▽男子①部坂俐人（宇フ付）②上田義明（黒石）③花田斗羽（上宇部）岡村郁杜（東岐波）⑤中村叡慈（西岐波）⑥吉田悠人（宇フ付）⑦衛藤大獅（黒石）⑧中本直輝（同）▽女子①守山望実（常盤）②内田華蓮（同）③成田向日葵（神原）高橋咲良（宇フ付）

※以上の選手は県大会へ



【バドミントン】男子▽シングルス①羽根航大（藤山）②米澤和楽（厚南）③神字将太郎（同）

※上位２選手は県大会へ



◇女子▽シングルス①川村柚稀（厚南）▽ダブルス①田尾詩保子・松村葵和（川上）

※以上の選手は県大会へ



【テニス】団体▽男子①西岐波Ａ②黒石Ａ▽女子①西岐波Ａ②西岐波Ｂ



◇個人▽男子ダブルス①河村聖也・永光聡哲（西岐波）②門田陵佑・塩田龍之亮（桃山）③藤本匠・阿部海翔（黒石）田村真悟・西村修斗（同）▽同シングルス①門田陵佑（桃山）②河村聖也（西岐波）③長瀬駿（慶進）髙山流（上宇部）▽女子ダブルス①弘中日菜・井上海音（西岐波）②神田弥優・高見莉沙（藤山）③大石百花・吉村春風（川上）大木萌百果・岡田侑女（西岐波）▽同シングルス①神田弥優（藤山）②弘中日菜（西岐波）③大木萌百果（同）髙橋宝良（慶進）



【水泳】男子▽自由形５０㍍①有田日向（桃山）２６秒９５②薗畠悠晟（同）③根本郁弥（西岐波）▽同１００㍍①松本雄大（楠）５８秒８０②若月星輝（常盤）③村岡侑弥（同）▽同２００㍍①松本雄大（楠）２分１０秒９６②林栞太郎（常盤）③徳永立翔（藤山）▽同４００㍍①藤永理人（西岐波）５分１２秒４８②秋枝龍斗（上宇部）③井本和希（同）▽１５００㍍①阿瀬川雄大（上宇部）２５分４８秒４９②嶋崎勝太（西岐波）③中塚理久（上宇部）▽平泳ぎ１００㍍①岩本煌真（西岐波）１分２２秒００②松永颯太（常盤）③末次創太郞（同）▽同２００㍍①岩本煌真（西岐波）２分５７秒７８②渡壁琉依（上宇部）③灘吉拓（同）▽背泳ぎ１００㍍①春口直仁（西岐波）１分９秒３０②江本直（神原）③中嶋優翔（東岐波）▽同２００㍍①春口直仁（西岐波）２分４０秒２９②江本直（神原）③田坂晴人（上宇部）▽バタフライ１００㍍①薗畠悠晟（桃山）１分６秒８７②陸田星弥（川上）③林栞太郎（常盤）▽同２００㍍①田坂晴人（上宇部）３分３０秒２７②秋枝龍斗（同）▽個人メドレー２００㍍①戎谷知晃（上宇部）２分４４秒０４②中塚理久（同）▽同４００㍍①戎谷知晃（上宇部）５分４８秒７３②藤永理人（西岐波）▽４００㍍リレー①西岐波４分１７秒０５②常盤③上宇部▽４００㍍メドレーリレー①西岐波４分４１秒７３②上宇部③常盤▽総合①西岐波３２点②上宇部③常盤



◇女子▽自由形５０㍍①河村真緒（厚南）３０秒１６②河野心陽（西岐波）③岩田暖乃（常盤）▽同１００㍍①薬師寺琳加（桃山）１分８秒３４②河野心陽（西岐波）③岩田暖乃（常盤）▽同２００㍍①内田紅羽（藤山）２分４３秒３１②横山結子（上宇部）③南紗衣（常盤）▽同４００㍍①内田紅羽（藤山）５分５４秒８３②川口麻耶（上宇部）▽同８００㍍①薬師寺琳加（桃山）１０分４０秒１３②髙村栞里（上宇部）③川口麻耶（同）▽平泳ぎ１００㍍①藤本真帆（西岐波）１分４４秒７０②上鶴心音（上宇部）③福原来海（常盤）▽同２００㍍①藤本真帆（西岐波）３分４２秒２１②上鶴心音（上宇部）③長尾未優（厚南）▽背泳ぎ１００㍍①竹部青空（厚南）１分１９秒０９②渡邉花望（黒石）③南紗衣（常盤）▽同２００㍍①竹部青空（厚南）２分５６秒５６②渡邉花望（黒石）▽バタフライ１００㍍①河村真緒（厚南）１分９秒７２②横山結子（上宇部）▽個人メドレー２００㍍①西山凛（藤山）２分４５秒１８②髙村栞里（上宇部）③河口夢来（厚南）▽同４００㍍①西山凛（藤山）６分３秒２５▽４００㍍リレー①厚南５分１７秒２１②西岐波③上宇部▽４００㍍メドレーリレー①厚南５分４９秒２７②西岐波③上宇部▽総合①厚南２６点②上宇部③西岐波



