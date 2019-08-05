スポーツ
2019年08月05日 14時14分  2面

市子連ドッヂビー　川上が２部門制す【宇部】
６年生以下の部優勝の川上（小野小で）
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　第５回宇部市子ども会ドッヂビー大会は４日、小野小で開かれた。３部門計４２チームが熱戦を展開し、６年生以下、５年生以下の両部は川上、３年生以下の部は神原が優勝した。市子ども会育成連絡協議会（山根輝久会長）主催。
　
　６年生以下の部に１６チーム、５年生以下の部に１１チーム、３年生以下の部に１５チームが出場。それぞれトーナメント戦で実施された。閉会式で山根会長は、子どもたちの健闘をたたえて「きょうの頑張りを夏の思い出の一つにして、今後につなげて」とあいさつした。
　
　◇６年生以下▽１回戦＝神原１（１４―６）１小羽山、厚南１（１３―１０）０黒石、小野１（１２―８）１藤山、西岐波２（１３―６）０二俣瀬、東岐波２（１５―４）０厚東、見初１（９―５）１琴芝、西宇部２（１５―７）０上宇部、川上１（１１―８）１恩田▽２回戦＝神原２（１４―６）０厚南、西岐波２（１６―９）０小野、東岐波１（１０―８）１見初、川上２（１７―７）０西宇部▽準決勝＝神原２（１８―２）０西岐波、川上２（１５―１１）０東岐波▽決勝＝川上２（２８―２２）１神原
　
　◇５年生以下▽１回戦＝藤山２（１３―７）０黒石、神原１（１２―７）１恩田、厚南２（１７―４）０上宇部▽２回戦＝藤山２（１５―４）０東岐波、川上１（１１―１１・抽選）１神原、西岐波２（１２―４）０西宇部、厚南１（１３―８）１小羽山▽準決勝＝川上２（１６―８）０藤山、厚南２（１３―５）０西岐波▽決勝＝川上２（１４―８）０厚南
　
　◇３年生以下▽１回戦＝二俣瀬１（１０―１０・抽選）１西岐波、厚東１（１１―９）１黒石、川上２（１１―９）０見初、神原２（１６―８）０藤山、上宇部１（１２―１０）０小野、西宇部１（１３―１０）０厚南、恩田２（１５―６）０小羽山▽２回戦＝二俣瀬１（１５―１４）０琴芝、厚東１（１３―１２）１川上、神原２（１８―２）０上宇部、恩田２（１５―８）０西宇部▽準決勝＝厚東２（１４―９）０二俣瀬、神原２（１６―６）０恩田▽決勝＝神原２（１７―３）０厚東

 

 

 

 

 

 

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