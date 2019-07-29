第１０１回全国高校野球山口大会決勝 西京ー宇部鴻城【打席速報】
第１０１回全国高校野球選手権山口大会決勝（７月２９日、山口マツダ西京きずなスタジアム）
西 京 ００００１００００－１
宇部鴻城 ０００７００００×ー７
１回表・西京
西本：左中間２塁打 無死２塁
登城：サードファウルフライ １死２塁
末益：セカンドフライ ２死２塁
上田：四球 ２死１、２塁
沼田：四球 ２死満塁
西村：ファーストゴロ ３死
１回裏・宇部鴻城
岡田：セカンドゴロ １死
古川：サードゴロ ２死
酒井：ライトフライ ３死
２回表・西京
木村：セカンドゴロ １死
久野：四球 １死１塁
伊藤：送りバント ２死２塁
西本：ショートゴロ ３死
２回裏・宇部鴻城
田中：ファーストゴロ １死
原田：ライト前ヒット １死１塁
池村：セカンドゴロ ダブルプレー ３死
３回表・西京
登城：三振 １死
末益：ライトフライ ２死
上田：三振 ３死
３回裏・宇部鴻城
藤井涼：四球 無死１塁
山本雄：送りバント １死２塁
河村勇：ショートゴロ ２死３塁
岡田：死球 ２死１、３塁
古川：ライトフライ ３死
４回表・西京
沼田：ライト前ヒット 無死１塁
西村：セカンドゴロ １走守備妨害 １死１塁
木村：センターフライ ２死１塁
久野：三振 ３死
４回裏・宇部鴻城
酒井：ショートフライ １死
田中：死球 １死１塁
原田：レフト前ヒット １死１、２塁
池村：左中間２塁打 ２走生還 宇部鴻城１点目 １死２、３塁
藤井涼：センター前ヒット ２者生還 宇部鴻城２、３点目 １死１塁
山本雄：四球 １死１、２塁
▽代打山本拳：レフト前ヒット ２走生還 宇部鴻城４点目 １死１、３塁
岡田：ライト前ヒット ３走生還 宇部鴻城５点目 １死１、２塁
▽西京投手交代 久野→小畑
古川：送りバント ２死２、３塁
酒井：四球 ２死満塁
田中：センター前ヒット ２者生還 宇部鴻城６、７点目 ２死１、２塁
▽走者進塁 ２死２、３塁
原田：ショートゴロ ３死
５回表・西京
伊藤：センター前ヒット 無死１塁
西本：ライト前ヒット 無死１、２塁
登城：ファーストエラー 無死満塁
末益：ショートゴロ ３走生還 西京１点目 １死１、３塁
上田：ピッチャーゴロ ダブルプレー ３死
５回裏・宇部鴻城
池村：ライト前ヒット 無死１塁
藤井涼：セカンドゴロ ダブルプレー ２死
山本雄：サードゴロ ３死
６回表・西京
沼田：センターフライ １死
西村：セカンドフライ ２死
木村：ショートゴロ ３死
６回裏・宇部鴻城
岡野：ファーストゴロ １死
岡田：レフト前ヒット １死１塁
古川：ファーストゴロ ２死２塁
酒井：サードゴロ ３死
７回表・西京
▽代打沓野：ショートゴロ １死
伊藤：セカンドゴロ ２死
西本：センターフライ ３死
７回裏・宇部鴻城
▽西京投手交代 小畑→原田
田中：三振 １死
原田：サードゴロ ２死
池村：センターフライ ３死
８回表・西京
登城：セカンドゴロ １死
末益：三振 ２死
上田：セカンドゴロ ３死
８回裏・宇部鴻城
藤井涼：セカンドゴロ １死
山本雄：サードライナー ２死
岡野：四球 ２死１塁
岡田：死球 ２死１、２塁
古川：ショートフライ ３死
９回表・西京
沼田：ライトフライ １死
西村：ライト前ヒット １死１塁
木村：ショートゴロ ダブルプレー ３死
※速報のため、記録とは異なる場合があります。