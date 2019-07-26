第１０１回全国高校野球山口大会準々決勝 宇部鴻城ー高川学園【打席速報】
第１０１回全国高校野球選手権山口大会準々決勝（７月２６日、山口マツダ西京きずなスタジアム）
宇部鴻城 ００２１０００１
高川学園 ００００００４
１回表・宇部鴻城
岡田：キャッチャーゴロ １死
古川：三振 ２死
酒井：センターフライ ３死
１回裏・高川学園
秋重：レフト前ヒット 無死１塁
立石：三振 １死１塁
▽１走盗塁 １死２塁
田中：ショートフライ ２死２塁
大内：四球 ２死１、２塁
久保田：ピッチャーゴロ ３死
２回表・宇部鴻城
田中：サードファウルフライ １死
原田：三振 ２死
池村：三振 ３死
２回裏・高川学園
三家本：サードゴロ １死
升野：センターフライ ２死
河野：三振 ３死
３回表・宇部鴻城
藤井涼：ライトホームラン 宇部鴻城１点目
河村勇：四球 無死１塁
▽１走走塁死 １死
山本雄：四球 １死１塁
岡田：ショートフライ ２死１塁
古川：四球 ２死１、２塁
酒井：レフト前ヒット ２走生還 宇部鴻城２点目 ２死１、２塁
田中：サードファウルフライ ３死
３回裏・高川学園
中村：ショートゴロ １死
秋重：ショートゴロ ２死
立石：ショートエラー ２死１塁
田中：セカンドゴロ ３死
４回表・宇部鴻城
原田：レフトホームラン 宇部鴻城３点目
池村：センター前ヒット 無死１塁
▽ワイルドピッチ 無死２塁
藤井涼：四球 無死１、２塁
▽高川学園投手交代 河野→松村
河村勇：送りバント １死２、３塁
▽３走走塁死 ２死３塁
山本雄：四球 ２死１、３塁
岡田：サードゴロ ３死
４回裏・高川学園
大内：セカンドライナー １死
久保田：ピッチャーゴロ ２死
三家本：ライトフライ ３死
５回表・宇部鴻城
古川：ショートフライ １死
酒井：ライトフライ ２死
田中：ピッチャーゴロ ３死
５回裏・高川学園
升野：レフト線２塁打 無死２塁
松村：送りバント １死３塁
中村：サードゴロ ２死１塁
秋重：レフトファウルフライ ３死
６回表・宇部鴻城
原田：セカンドフライ １死
池村：ライトフライ ２死
藤井涼：三振 ３死
６回裏・高川学園
立石：ファーストゴロ １死
田中：レフトフライ ２死
大内：レフトオーバー２塁打 ２死２塁
久保田：四球 ２死１、２塁
三家本：サードゴロ ３死
７回表・宇部鴻城
▽代打藤井海：センター前ヒット 無死１塁
山本雄：キャッチャーゴロ ダブルプレー ２死
岡田：死球 ２死１塁
古川：ショートゴロ ３死
７回裏・高川学園
升野：四球 無死１塁
松村：センター前ヒット 無死１、２塁
中村：ファーストエラー 無死満塁
秋重：ライトフライ ３走生還 高川学園１点目 １死１、３塁
▽１走盗塁 １死２、３塁
立石：ピッチャーゴロ ２死１、３塁
▽代打植村：ライト前ヒット ３走生還 高川学園２点目 ２死１、２塁
▽２走代走 三浦
大内：左中間ヒット ２走生還 高川学園３点目 ２死１、３塁
▽１走盗塁 ２死２、３塁
久保田：ショート内野安打 ２走生還 高川学園４点目 ２死１、３塁
三家本：三振 ３死
８回表・宇部鴻城
酒井：四球 無死１塁
田中：死球 無死１、２塁
原田：送りバント １死２、３塁
▽高川学園投手交代 松村→三嶋
池村：ライト犠牲フライ 宇部鴻城４点目 ２死３塁
藤井涼：ファーストゴロ ３死
８回裏・高川学園
升野：ショートゴロ １死
三嶋：三振 ２死
中村：サード内野安打 ２死１塁
秋重：セカンド内野安打 ２死１、２塁
▽ダブルスチール ２死２、３塁
中山：
※速報のため、記録とは異なる場合があります。