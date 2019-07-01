スポーツ
2019年07月01日 14時21分  5面

１部の男子は黒石、女子は川上Ａ優勝　一二三杯争奪ミニバス
シュ－トを放つ西岐波の選手（西部体育館で）

　第２５回一二三杯争奪ミニバスケットボ－ル大会兼県スポ－ツ少年団大会予選は６月２３日、西部体育館など３会場で開かれた。男子１６チ－ムが１部、２部Ａ、Ｂ、女子１２チ－ムが１部、２部に分かれて熱戦を繰り広げた。男子１部では黒石が、女子では川上Ａが優勝した。
　
　男女１部の１、２位チ－ムは、９月２３日に下松市で開催される県スポ－ツ少年団大会に宇部市代表として出場する。
　
　【男子】１部▽ト－ナメント１回戦＝黒石５７－３２桃山Ａ、東岐波Ａ７３－４２藤山、川上Ａ６４－４４上宇部Ａ、西岐波Ａ３９－３５岬恩田Ａ▽準決勝＝黒石８９－２５東岐波Ａ、西岐波Ａ４３－２６川上Ａ▽決勝＝黒石６０－４９西岐波Ａ


　◇２部Ａ▽１回戦＝岬恩田Ｂ３７－１１上宇部Ｂ、二俣瀬２４－８上宇部Ｂ▽決勝＝岬恩田Ｂ３１－２３二俣瀬


　◇２部Ｂ▽変則リ－グ戦＝西岐波Ｂ２７－３川上Ｂ、岬恩田Ｃ２１－１１東岐波Ｂ、桃山Ｂ２３－０川上Ｂ、岬恩田Ｃ２１－１０西岐波Ｂ、東岐波Ｂ２０－１４桃山Ｂ①岬恩田Ｃ②桃山Ｂ
　
　【女子】１部▽リ－グ戦＝川上Ａ６２－２１藤山、藤山４７－３６上宇部、川上Ａ６４－３１上宇部、岬恩田Ａ５８－５５西岐波、桃山Ａ４９－２０西岐波、桃山Ａ４７│３１岬恩田Ａ▽決勝＝川上Ａ３１－１８桃山Ａ


　◇２部▽リ－グ戦＝黒石１９－１８東岐波、東岐波３４－１７桃山Ｂ、黒石４１－１３桃山Ｂ、楠２１－７岬恩田Ｂ、楠２５－１５川上Ｂ、岬恩田Ｂ３８－９川上Ｂ▽決勝＝黒石３２－１１楠

 

 

 

 

 

 

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