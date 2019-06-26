県Ｕ－１２女子サッカ－新人大会　向日葵（宇部）が初優勝【宇部】

第１９回県Ｕ－１２女子サッカ－新人大会は２２、２３の両日、常盤公園サッカ－場で開かれた。１５チ－ムが出場して予選と決勝ト－ナメントを行い、向日葵（宇部）が初優勝した。



◇予選＝華城（防府）３－２大内、周南ネイビ－１４－０長門、岩国エンジェルス７－０宇部リ－ダ－スク－ルＵ１２女子（ＬＳＧ）、周東エンジェルス８－１ケ－ツ－なでしこ（宇部）、岩国エンジェルス６－２華城、周南ネイビ－６－０周東エンジェルス、大内５－２宇部ＬＳＧ、長門５－２ケ－ツ－なでしこ、宇部ＬＳＧ１－０バンブ－、周南ブル－１２－１長門、下関女子８－０華城、向日葵１２－０小郡ガ－ルズ、下関女子１０－０バンブ－、周南ブル－３－０ＲＥＶＯ（山口）、向日葵１４－０萩ガ－ルズ、周南ブル－１－０下関女子、小郡ガ－ルズ２－０萩ガ－ルズ、ＲＥＶＯ６－０バンブ－、周東エンジェルス５－０小郡ガ－ルズ、ＲＥＶＯ８－１大内、岩国エンジェルス１１－０萩ガ－ルズ、周南ネイビ－１２－０ケ－ツ－なでしこ、小郡ガ－ルズ３－０ケ－ツ－なでしこ、下関女子１－０周南ブル－、向日葵１５－０宇部ＬＳＧ、バンブ－１－０華城、向日葵２－０下関女子、バンブ－３－０長門、バンブ－１－０大内、周南ブル－４－０宇部ＬＳＧ、向日葵２－１周南ネイビ－、大内２－１萩ガ－ルズ、ＲＥＶＯ２－０岩国エンジェルス、周南ネイビ－５－０周東エンジェルス、大内１－０小郡ガ－ルズ、周南ネイビ－１－０ＲＥＶＯ、ケ－ツ－なでしこ３－１萩ガ－ルズ、華城２－１長門、周東エンジェルス６－３岩国エンジェルス、下関女子４－０ＲＥＶＯ▽順位①向日葵②周南ネイビ－③岩国エンジェルス④周南ブル－⑤下関女子⑥大内⑦周東エンジェルス⑧小郡ガ－ルズ⑨ＲＥＶＯ⑩華城⑪長門⑫萩ガ－ルズ⑬ケ－ツ－なでしこ⑭宇部ＬＳＧ⑮バンブ－



◇決勝ト－ナメント▽１回戦＝宇部ＬＳＧ１－０バンブ－、下関女子８－０華城、周南ブル－１２－１長門、岩国エンジェルス１１－０萩ガ－ルズ、ＲＥＶＯ８－１大内、周東エンジェルス５－０小郡ガ－ルズ、周南ネイビ－１２－０ケ－ツ－なでしこ▽準－決勝＝向日葵１５－０宇部ＬＳＧ、下関女子１－０周南ブル－、ＲＥＶＯ２－０岩国エンジェルス、周南ネイビ－５－０周東エンジェルス▽準決勝＝向日葵２－０下関女子、周南ネイビ－１－０ＲＥＶＯ▽３位決定戦＝下関女子４－０ＲＥＶＯ▽決勝＝向日葵２－１周南ネイビ－