日報杯スポチャン成績

【基本動作】小学生１～５級①今村仁（福岡県）②白石蒼太（同）③竹内祐穂（西岐波６）▽敢闘賞＝松場半蔵（下関市）

◇同６～１０級①綿谷直己（西岐波４）②川越絢音（福岡県）③深町春輝（同）▽敢闘賞＝竹村悠汰（福岡県）

◇中学生有級①原一哉（下関市）②戸成晃大（厚南３）③上本星（藤山３）▽敢闘賞＝西山萌恵（下関市）

◇一般①田水秀典（広島県）②小田原涼汰（大分県）③小賀陵平（下関市）▽敢闘賞＝今村雄一（福岡県）



【小太刀】小学生無級①上田大地（福岡県）②盛谷悠斗（西宇部３）③白石陽太（福岡県）▽敢闘賞＝長瀬すばる（山口市）

◇同１～５級①宮瀬由（福岡県）②手束日哉（同）③松場半蔵（下関市）▽敢闘賞＝山本一道（東岐波６）

◇同６～１０級①綿谷直己（西岐波４）②竹内悠汰（福岡県）③川越絢音（同）▽敢闘賞＝重富梨凰（黒石５）

◇中学生①上本星（藤山３）②戸成晃大（厚南３）③原一哉（下関市）▽敢闘賞＝山本結翔（福岡県）

◇一般①田水秀典（広島県）②竹内祐穂（西岐波６）③小田原涼汰（大分県）▽敢闘賞＝上本星（藤山３）



【長剣】無級①上田大地（福岡県）②伊藤剛（山口市）③中谷斗哉（黒石小２）▽敢闘賞＝盛谷悠斗（西宇部小３）

◇無級小学生１、２年①盛谷優斗（西宇部１）②香山ゆい（福岡県）③中谷斗哉（黒石２）▽敢闘賞＝白石陽太（福岡県）

◇同３、４年①綿谷直己（西岐波４）②香山朔太郎（福岡県）③深町春輝（同）▽敢闘賞＝盛谷悠斗（西宇部３）

◇同５、６年①宮瀬由（福岡県）②竹内祐穂（西岐波６）③白石蒼太（福岡県）▽敢闘賞＝松場半蔵（下関市）

◇一般①片山諒（宇部市）②白石良一（福岡県）③小賀崇史（下関市）▽敢闘賞＝福田考貴（福岡県）



【盾小太刀】小学生１～５級①竹内祐穂（西岐波６）②半田侑暖（福岡県）③宮瀬由（同）▽敢闘賞＝香山朔太郎（福岡県）

◇同６～１０級①綿谷直己（西岐波４）②川越絢音（福岡県）③竹村悠太（同）

◇一般①田水秀典（広島県）②小田原涼汰（大分県）③今村雄一（福岡県）▽敢闘賞＝上本星（藤山中３）



【盾小長剣】中学生①戸成晃大（厚南３）②原一哉（下関市）③上本星（藤山３）▽敢闘賞＝西山萌恵（下関市）



【二刀】有級有段一般①西村誠一（福岡県）②大迫雄也（同）③小賀陵平（下関市）▽敢闘賞＝櫻井皓基（山口東京理科大）



【両手長剣】一般①向尾眞司（山口東京理科大）②櫻井皓基（同）③西村誠一（福岡県）▽敢闘賞＝中村介人（山口大）



【盾長剣】一般①片山諒（宇部市）②宮瀬迅（山口大）③福田考貴（同）▽敢闘賞＝大迫雄也（福岡県）



【異種】①片山諒（宇部市）



【サバイバル】小学生低学年①盛谷悠斗（西宇部３）▽同高学年①手束文哉（福岡県）