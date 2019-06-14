スポーツ
2019年06月14日 14時18分  2面

日報杯Ｇゴルフ　松田さん、前田さん優勝【宇部】
Ａブロックの入賞者（常盤公園スポーツ広場で）
Ｂブロックの入賞者

　第２２回宇部日報杯グラウンドゴルフ大会は１３日、常盤公園スポーツ広場で開かれ、県内外から３２５人が出場。４コース（１コース８ホール）を回る計３２ホールで順位を競い、Ａブロックは松田正夫さん（豊浦）、Ｂブロックは前田敏光さん（厚南）が制し、松田さんは、１コースで３回ホールインワンを記録した人に贈られるダイヤモンド賞も受けた。ホールインワン賞は９人。
　
　入賞者は次の通り。
　
　◇Ａブロック①松田正夫②名越朝男（常盤）③廣田徹（小野田）④武居均（下関）⑤小松侃（小野田）⑥白石宗七（豊浦）⑦三好京子（下関）⑧杉山典夫（秋吉台）⑨藤井元武（下関）⑩縄田豊（阿知須）▽敢闘賞＝光岡佐賀男（小野田）▽ホールインワン賞＝縄田豊（阿知須）武居均（下関）林美代子（美祢）関智（常盤）西田千代子（黒石）▽ダイヤモンド賞＝松田正夫
　
　◇Ｂブロック①前田敏光②三好義一（下関）③平岡恒治（川上）④田舎康則（常盤）⑤湊伸明（藤山）⑥山時道隆（防府）⑦桂弘子（西宇部）⑧青木伸夫（恩田）⑨吉川忠（同）⑩小川善徳（西宇部）▽敢闘賞＝国弘良江（小野田）▽ホールインワン賞＝勝原忠雄（美祢）福田柾人（秋吉台）桂弘子（西宇部）吉次直子（美祢）

 

 

 

 

 

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