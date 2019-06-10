宇部日報旗争奪近郷剣道大会２５７人熱戦【宇部】

第６７回宇部日報旗争奪近郷剣道選手権大会は９日、市武道館で開かれ、市内を中心に６４チーム２５７人が団体戦５部門、個人戦１０部門で熱戦を繰り広げた。団体の中学男子は西岐波、同女子は常盤Ａ、高校男子は山口鴻城Ａ、一般男子は三部会Ａ、高校一般女子は宇部フロンティア大付属香川高Ａが制した。市剣道連盟（千葉泰久会長）、宇部日報社主催。



開会式では宇部日報社の山本勉編集局長が「日本伝統の武道の精神を引き継ぐという誇りを持って最後まで戦ってほしい」と出場選手を激励。宇部フロンティア大付属香川高２年の岡村純樹選手が力強く宣誓した。



競技は個人戦、団体戦の順に実施された。会場には選手たちの気合の入った声と竹刀の音が響きわたり、試合が終わるごとに声援と拍手が飛び交っていた。

【団体】男子▽一般①三部会Ａ②山口大医学部Ａ③沖原会、三部会Ｂ▽高校①山口鴻城Ａ②同Ｂ③宇部、宇部フロンティア大付属香川Ｂ▽中学①西岐波②厚南③東岐波Ａ、黒石



◇女子▽高校一般①宇部フロンティア大付属香川Ａ②山口鴻城高Ｃ③上宇部剣友会、山口鴻城高Ｂ▽中学①常盤Ａ②豊田Ａ③新川少年剣友会、厚狭



【個人】男子▽一般４０歳以上５段以下①工藤博丈（春風会）②惠藤哲彦（中体連）③内田裕章（沖原会）角野準二（楠剣友会）▽同３９歳以下①江藤健太郎（春風会）②山崎伴大（沖原会）③石田拓也（中体連）山元育也（同）▽同２９歳以下①川上修史（山口大医学部）②繁永諒（三部会）③三浦翼（同）加藤剛（山口大医学部）▽高校２・３年①渡邉優馬（山口鴻城）②琴崎剛児（同）③井堀春志（同）村上優多（同）▽同１年①前田航史（宇部フロンティア大付属香川）②松延照平（同）③石見直樹（同）有田匠之輔（同）▽中学２・３年①部坂俐人（宇部フロンティア大付属）②吉田悠人（同）③中本直輝（黒石）三井翔太（西岐波）▽同１年①山元拓真（藤山）②植松嵩翔（宇部フロンティア大付属）③大西遥己（美祢剣心会）内田裕真（常盤）



◇女子▽高校一般①德本菜々美（山口鴻城）②三浦朱里（同）③藤津芽生（同）琴崎涼子（同）▽中学２・３年①市山怜奈（厚狭）②守山望実（常盤）③内田華蓮（常盤）中原由実加（豊田）▽同１年①内田あゆ（高川学園）②坂本結花（川西）③田中橙華（豊田）大木陽果（同）