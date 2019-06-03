県高校総体　バレー宇部商、バスケ慶進など準決勝へ【宇部】

県高校総体は１、２の両日、県内各会場で２４競技が行われ、バスケットボール男子の山口、女子の慶進、バレーボール男子の宇部商、女子の山口鴻城、サッカー男子の西京と山口がそれぞれ準決勝に進出した。



地元勢の成績は次の通り。



【空手】団体▽男子組手①山口鴻城▽女子組手②山口鴻城

◇個人▽男子組手①金子蓮（山口鴻城３）②加藤慎輔（同）③齋藤生人（同）高山凱登（同２）⑤井手伊織（同３）柳本透弥（同１）九十九翔也（同３）▽女子組手②高倉千尋（山口鴻城２）③島崎七海（同）⑤尾中和沙（同３）▽男子形③吉田慎佑（山口鴻城３）⑤光武大成（同２）伊藤陸人（同）▽女子形③高倉千尋⑤小代田優希（宇部鴻城１）⑤森あい子（山口鴻城１）



【バレーボール】男子▽１回戦＝徳山高専２―０野田学園、山口２―０下関西、山口農２―０大島商船▽２回戦＝宇部商２―０防府、防府商工２―０山口、豊浦２―１宇部工、高川学園２―０山口農▽準々決勝＝宇部商２―０長門

◇女子▽１回戦＝聖光２―０宇部フロンティア大付属香川、サビエル２―０光、慶進２―０桜ケ丘、宇部西２―０田布施農工、下関西・下関中等教育２―０山口農、下松２―１山口中央、宇部２―０中村女子、山口２―０岩国、宇部商２―０防府、西京２―０高水、徳山２―０野田学園、厚狭２―０柳井商工▽２回戦＝宇部中央２―０豊北・下関北、岩国総合２―０サビエル、周防大島２―０慶進、小野田２―０熊毛南、山口鴻城２―０下関商、下関西・下関中等教育２―０宇部西、宇部２―１下松、長門２―０山口、西京２―１宇部商、厚狭２―０徳山▽３回戦＝岩国総合２―０宇部中央、小野田２―０周防大島、山口鴻城２―０下関西・下関中等教育、防府西２―０宇部、長門２―０西京、徳山商工２―０厚狭▽準々決勝＝下関短大付属２―１小野田、山口鴻城２―１防府西



【バスケットボール】男子▽１回戦＝宇部西７２―６９岩国総合、宇部鴻城８６―４５高森、萩光塩学院８２―２８香川、柳井商工５８―５５野田学園、小野田工１２０―４３聖光、西京６７―５３下関西、徳山高専６５―６４慶進、宇部７７―７６宇部中央▽２回戦＝山口１４５―２２宇部西、宇部工６４―４８防府商工、宇部鴻城８５―５８岩国広瀬、小野田工１４３―３４山口農、西京７５―７４岩国工、誠英８１―４１宇部、防府９５―５６小野田▽３回戦＝山口１１３―３４下松、宇部工６５―４３岩国、下関工科８８―６０宇部鴻城、南陽工６０―５６小野田工、西京７５―５２萩商工▽準々決勝＝山口１０８―３８宇部工、南陽工５３―５２西京

◇女子▽１回戦＝香川７１―３５田布施農工、柳井７０―４１野田学園、山口中央１０５―４８小野田、萩商工７２―２３宇部鴻城、高水８７―５０中村女子、柳井学園８８―６８宇部西、徳山７２―６２厚狭、宇部８３―５５下関短大付属▽２回戦＝慶進７０―５５香川、西京７６―５０山口農、熊毛南７７―６２宇部中央、宇部商８９―６０山口中央、徳山商工１１９―６２宇部▽３回戦＝慶進１２１―２２西京、宇部商９５―４４熊毛南▽準々決勝＝慶進７２―５４下関南、誠英９５―７４宇部商



【サッカー】男子▽３回戦＝高川学園４―１宇部鴻城、小野田工４―０成進、西京９―０小野田、聖光５―０宇部工、山口鴻城２―０防府商工、山口２―０下関工科▽準々決勝＝西京３―０小野田工、聖光２―０山口鴻城、山口３―０豊浦



【レスリング】団体③山口鴻城

◇個人▽５５㌔級③井上彰人（山口鴻城３）▽６０㌔級②津田晃（山口鴻城３）松田貫太（同２）▽６５㌔級③椙山智哉（山口鴻城３）▽７１㌔級③椙山維吹（山口鴻城３）



【弓道】男子▽個人②志賀隆典（野田学園）



【柔道】女子▽団体①西京③宇部商▽個人５２㌔級②吉本真子（西京１）③秋枝妃奈（宇部商１）日髙実理（同２）▽同６３㌔級①和田あおい（西京３）▽７８㌔級②池鯉鮒優花（西京３）



【バドミントン】男子▽団体③野田学園、山口



【テニス】男子▽団体③西京、山口⑤宇部

◇女子▽団体①野田学園②山口③西京⑤宇部



【卓球】男子▽団体決勝上位リーグ①野田学園③宇部工

◇女子▽団体下位リーグ⑦山口⑧宇部



【ソフトテニス】男子▽団体②小野田③小野田工⑤宇部工

◇女子▽団体③小野田



【ハンドボール】男子▽１回戦＝下松２５―１６西京▽２回戦＝徳山３９―１７野田学園、山口３１―２１下関西、下関中等教育４０―１３宇部工、山口中央２８―１３下関南▽準々決勝＝下松工５３―１７山口、徳山商工３２―７山口中央

◇女子▽２回戦＝岩国商２７―１２山口中央



【ボート】男子▽シングルスカル①林大志朗（西市・山口農西市分校３）３分５７秒１７▽ダブルスカル①西市・山口農西市分校３分５８秒３１▽舵手付きクォドルプル①西市・山口農西市分校３分４５秒９５

◇女子▽ダブルスカル①西市・山口農西市分校４分２３秒４５



【体操】女子▽団体②山口中央▽個人総合④福新あすみ（山口中央）⑤西村恋乃美（同）▽段違い平行棒④西村恋乃美▽ゆか④福新あすみ



【新体操】女子▽個人総合②有近星香（慶進）④落合すず（宇部中央）⑤新谷果南（同）▽ボール②有近星香④落合すず▽クラブ②有近星香④落合すず