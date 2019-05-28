スポーツ
2019年05月28日 14時31分  5面

県高校総体水泳　西京がアベック優勝
男子平泳ぎ２００㍍で力泳する宇部工の選手（左、きらら博記念公園水泳プールで）
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　第７０回県高校総体水泳競技は１１、１２の両日、山口市阿知須のきらら博記念公園水泳プールで男女３２種目が行われ、総合は西京が３年連続でアベック優勝。小野田２年の西山大智選手が背泳ぎ１００㍍と２００㍍で２冠を達成した。
　
　地元勢の成績は次の通り。
　
　【男子】自由形▽５０㍍①岡谷開翔（西京１）２４秒７９⑥島根立守（慶進２）▽１００㍍①溝部修平（西京２）５３秒４２⑦原川結登（同１）▽２００㍍①溝部修平（西京２）１分５８秒３０②中村流斗（同３）⑤原川結登（同１）⑧山野仁（慶進３）▽４００㍍①中村流斗（西京３）４分１９秒８３⑧太田萌斗（同）▽１５００㍍④薬師寺逸生（宇部１）⑤太田萌斗（西京３）
　
　◇背泳ぎ▽１００㍍①西山大智（小野田２）１分２秒４６⑧三尾真大（西京３）▽２００㍍①西山大智（小野田２）２分１４秒１８
　◇平泳ぎ▽１００㍍①清水悠大（西京２）１分７秒９４⑥島根立守（慶進２）▽２００㍍①清水悠大（西京２）２分３０秒９０⑤小川和真（宇部中央３）
　
　◇バタフライ▽１００㍍①岡谷開翔（西京１）５６秒９０②高橋世一（宇部３）③垣内洸星（西京３）⑦清國唯人（野田学園２）▽２００㍍②垣内洸星（西京３）③髙橋世一（宇部３）⑥江本尚史（宇部工２）
　
　◇個人メドレー▽２００㍍①中川駿（西京３）２分１３秒７４④粟本龍耶（同１）▽４００㍍③中川駿（西京３）④粟本龍耶（同１）
　
　◇リレー▽４００㍍①西京（岡谷開翔、中村流斗、中川駿、溝部修平）３分４０秒５５⑧宇部▽８００㍍①西京（岡谷開翔、溝部修平、中村流斗、中川駿）８分５秒１１
　
　◇メドレーリレー▽４００㍍①西京（中川駿、清水悠大、岡谷開翔、溝部修平）４分２秒７４⑦宇部
　
　◇総合①西京１６０点⑧宇部
　
　【女子】自由形▽５０㍍①金田美紅（西京２）２８秒５０②岸田怜子（慶進３）③田村岬夕（野田学園１）④佐々木楓（西京２）⑥周山桜子（同１）⑧兼崎亜深（宇部高専３）▽１００㍍①田村美葵（山口２）５９秒７１③金田美紅（西京２）④佐々木舞（同３）⑤田村岬夕（野田学園１）⑥福江美里（西京２）⑦岸田怜子（慶進３）▽２００㍍④福江美里（西京２）⑤益村明里（同１）⑦中村美玲（同２）⑧岡村茉音（中村女子３）▽４００㍍⑤中村美玲（西京２）⑧吉田風香（同）▽８００㍍④吉田風香（西京２）⑦伊東瑞葵（宇部中央１）⑧宮原咲良（西京２）
　
　◇背泳ぎ▽１００㍍②藤井奈々（西京１）③渡邉紗羅（同２）⑤内田真白（宇部１）⑧佐々木楓（西京２）▽２００㍍②藤井奈々（西京１）③内田真白（宇部１）④渡邉紗羅（西京２）
　
　◇平泳ぎ▽１００㍍①友弘亜樹（西京１）１分１６秒３３③岩本沙紀（同２）⑤周山桜子（同１）⑧長松紗綾（小野田１）▽２００㍍①岩本沙紀（西京２）２分４９秒０１⑥和木さやか（同）
　
　◇バタフライ▽１００㍍②岡村優里（西京２）③佐々木舞（同３）⑤小池諒歩（同１）⑥岡村茉音（中村女子３）▽２００㍍②岡村優里（西京２）④小池諒歩（同１）⑤植野亜香里（宇部３）
　
　◇個人メドレー▽２００㍍①黒瀬恵汐凪（西京３）２分２８秒７５②木原夏美（同）⑤益村明里（同１）⑧大田侑芽（慶進３）▽４００㍍①友弘亜樹（西京１）５分１３秒９７②黒瀬恵汐凪（同３）
　
　◇リレー▽４００㍍②西京⑥慶進▽８００㍍②西京
　
　◇メドレーリレー②西京⑥慶進
　
　◇総合①西京２１２点⑦慶進

 

 

 

 

 

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