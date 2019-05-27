県高校総体　ボクシングで濱田選手（慶進１年）ら優勝【宇部】

県高校総体は２５、２６の両日、県内各会場で７競技が行われた。地元勢では、ボクシングのライトフライ級で廣中彬人選手（野田学園３年）、フライ級で濱田努選手（慶進１年）が王者に。少林寺拳法の男子単独演武で上村銀次選手（野田学園２年）、女子単独演武で長﨑萌夏選手（山口中央３年）が優勝した。



男子サッカーは２回戦までが行われ、地元勢では、宇部工、宇部鴻城、小野田、小野田工、西京、山口、山口鴻城が３回戦に進出。陸上男子１５００㍍で菖蒲敦司選手（西京３年）、女子４００㍍で渡邊こころ選手（同）、同１５００㍍で岡﨑莉子選手（同２年）、同５０００㍍競歩で廣石那萌選手（同）、同走り高跳びで田村璃々花選手（同１年）がそれぞれ優勝した。



地元勢の成績は次の通り。



【陸上】男子▽４００㍍⑥松田康平（山口３）▽１５００㍍①菖蒲敦司３分５６秒０６③関野稜介（宇部鴻城３）④小林海葵（西京２）⑥藤井亮太朗（宇部工３）▽５０００㍍競歩②藤田洋佑（小野田工３）▽走り幅跳び③宮瀬巧斗（西京３）④中桐颯斗（宇部鴻城１）⑧佐藤晃一朗（山口３）▽砲丸投げ②梶川佑（宇部３）⑦中村恒介（小野田３）▽ハンマー投げ⑦臼井一稀（西京３）▽八種競技②中村壮（小野田３）④田村蓮（宇部鴻城２）⑥塩屋大稀（西京２）⑧高橋竜輝（同）

◇女子▽４００㍍①渡邊こころ５９秒２７⑥寺山音葉（小野田２）⑦川﨑美穂（同）▽１５００㍍①岡﨑莉子４分４１秒８８②町田萌（西京１）③石田真子（中村女子１）⑤内田爽月（同２）⑥岡村はな（西京３）⑧中村真依（宇部鴻城１）▽５０００㍍競歩①廣石那萌２４分１３秒５１＝大会新③國貞凛（中村女子２）④浅田遥花（西京３）⑤御堂薫（同２）⑦鳩部真唯（宇部西２）▽走り高跳び①田村璃々花１㍍６５⑧相本紫苑（西京１）▽やり投げ④東悠美（山口３）⑥松谷皆実（小野田３）



【サッカー】男子▽１回戦＝宇部鴻城４―０豊北・下関北、下関西５―１厚狭、山口中央２―１山口農、防府商工６―１宇部フロンティア大付属香川、山口鴻城８―０宇部中央▽２回戦＝宇部鴻城２（延長０―０、ＰＫ１１―１０）２岩国、下関西４―２野田学園、小野田工２（延長１―０）１慶進、小野田４―２大島商船、西京４―１下松工、宇部工１（延長０―０、ＰＫ４―２）１山口中央、山口鴻城２―１宇部、山口６―１徳山高専

◇女子▽１回戦＝防府西１６―０サビエル



【少林寺拳法】男子▽単独演武①上村銀次②中玉利一元（野田学園１）

◇女子▽団体演武②山口農▽組演武②荻野華帆・長﨑來夢（野田学園２）▽単独演武①長﨑萌夏



【ボクシング】ライトフライ級①廣中彬人▽フライ級①濱田努