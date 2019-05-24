１５競技、熱戦繰り広げる　中学校西部県体【宇部】

第６６回県中学校春季体育大会（西部県体）は１８、１９の両日、宇部、下関、萩市で１５競技が行われた。地元関係の団体競技では、男子がサッカーの藤山、バスケットボールの上宇部、卓球の東岐波、柔道の常盤、ソフトテニスの楠、女子ではバレーボールの厚狭・厚陽が優勝した。



水泳競技は６月８日に上宇部中プールで行われる。



地元勢の上位成績は次の通り。



【陸上】男子▽１００㍍⑥松﨑悠汰（川上２）⑧伊藤岳（慶進３）▽２００㍍⑤前田将冴（上宇部３）⑥柳井洸（西岐波３）▽４００㍍②平岡凜己（上宇部３）▽８００㍍⑤向井真裕（厚南３）⑥中尾蓮（常盤３）▽１５００㍍⑦下村陸斗（西岐波３）▽３０００㍍①貝原三士（上宇部３）９分２１秒４２⑤佐野友規（厚南３）⑦高橋拓夢（藤山２）▽１１０㍍ハードル④玉泉鴻（藤山２）⑤國重亮汰（東岐波３）▽４００㍍リレー⑥上宇部▽走り高跳び③井上歩勇（東岐波３）▽走り幅跳び②山内勇輝（上宇部３）④柳遥輝（竜王３）▽三段跳び④渡壁颯（上宇部３）▽砲丸投げ⑥月足洸太朗（黒石２）▽総合④上宇部

◇女子▽２００㍍⑥内田伶音（黒石３）⑦川村文乃（西岐波３）▽４００㍍⑤古重愛来（上宇部３）⑥池田若菜（常盤３）▽８００㍍①中原涼那（高千帆３）２分１９秒０３⑦古重笑愛（上宇部１）▽１５００㍍③深津柚月（藤山３）⑤原田栞那（厚南２）⑥渡部真子（高千帆３）⑧小西里桜（上宇部３）▽１００㍍ハードル⑦日高玲奈（常盤３）▽４００㍍リレー⑦上宇部▽走り高跳び⑥森重こころ（小野田３）▽走り幅跳び⑥三宅彩加（上宇部３）▽砲丸投げ②松代早生（上宇部３）⑥井元咲綾（慶進３）⑧地主麗乃（常盤３）▽総合⑤上宇部



【体操】女子▽跳馬④西川咲羽（埴生１）▽段違い平行棒②西川咲羽▽平均台①西川咲羽▽ゆか②西川咲羽▽総合②西川咲羽



【新体操】女子▽クラブ③在間優泉（小野田）▽総合③在間優泉⑥中村知愛梨（厚狭）



【柔道】団体▽男子①常盤▽女子③埴生

◇個人▽男子５０㌔級①梶山圭吾（常盤）③末永凰輝（同）▽同６０㌔級①河島優翔（常盤）▽同６６㌔級③中本浩暉（厚南）▽同７３㌔級②山中昌胤（常盤）▽同８１㌔級①若月蒼空（常盤）▽同９０㌔級①永井飛源（常盤）▽同９０㌔級①中原凜久（黒石）②小杉拓也（上宇部）▽女子４４㌔級③澤田百華（埴生）▽同４８㌔級③澤田海依（埴生）▽同５２㌔級③中原彩花（黒石）▽同７０㌔級②峯叶夢（埴生）



【剣道】団体▽男子②黒石③西岐波、東岐波▽女子②常盤

◇個人▽女子②内田華蓮（常盤）



【バスケットボール】男子▽１回戦＝上宇部１００－２９向洋（下関）、彦島（下関）７６－５６高千帆、東岐波６３－３１長成（下関）、長府（下関）７２－３１厚南、桃山６７－６２小野田、川中（下関）５７－４３川上▽２回戦＝上宇部７３－６４東部（下関）、長府６４－５９東岐波、川中６７－５３桃山▽準決勝＝上宇部９１－５９彦島▽決勝＝上宇部８９－５９川中

◇女子▽１回戦＝名陵（下関）８１－４２上宇部、安岡（下関）６７－５２小野田、長府６７－５３桃山、高千帆６６－１９山の田（下関）、垢田・玄洋（下関）５５－４２常盤、西岐波５１－４４日新・梅光（下関）、川中７１－３５厚狭▽２回戦＝高千帆８７－４８垢田・玄洋、川中１０２－３５西岐波▽準決勝＝川中７０－５８高千帆



【バレーボール】女子▽１回戦＝西岐波２－０長成、三隅（長門）２－０常盤、東部（下関）２－１埴生▽２回戦＝厚狭・厚陽２－１西岐波、厚南２－０伊佐・秋芳（美祢）、黒石２－０大島（萩）、藤山２－０萩東▽準々決勝＝厚狭・厚陽２－０大嶺（美祢）、厚南２－０豊北（下関）、夢が丘（下関）２－１黒石、深川（長門）２－０藤山▽準決勝＝厚狭・厚陽２－０厚南▽決勝＝厚狭・厚陽２－０深川



【ソフトテニス】団体▽男子①楠②上宇部③藤山▽女子②東岐波③常盤、西岐波

◇個人▽男子①平林潤也・甲斐隆志（楠）②野﨑晋作・加藤迅（上宇部）③河添克樹・亀石栞太（厚狭）▽女子①石井雛・森下舞（常盤）②末益千夏子・松永唯桜（東岐波）③谷岡萌愛・斎藤咲（厚南）

【卓球】団体▽男子①東岐波②高千帆③上宇部▽女子③楠、川上

◇個人▽男子①中尾亮（厚南）②青木颯汰（高千帆）③神原暖人（同）國司翼斗（東岐波）▽女子③龍田菜々美（竜王）



【軟式野球】１回戦＝西岐波５－２豊洋（下関）、高千帆７（６回コールド）０厚保（美祢）、深川（長門）５－２藤山、宇部フロンティア大付属２－１大嶺（美祢）、日置（長門）８（延長９回）７厚南、夢が丘（下関）４－２厚狭▽２回戦＝高千帆６－４西岐波、萩東２－０宇フ付▽準決勝＝高千帆２－０深川▽決勝＝萩東２（延長８回）１高千帆



【ソフトボール】１回戦＝華陽（防府）１２－１阿知須、東岐波６－５湯田▽２回戦＝小郡１６－９彦島（下関）、大内１１－１桑山（防府）、鴻南１５－１東岐波

※雨天により１８日が中止のため、２回戦まで実施



【サッカー】１回戦＝黒石１－０菊川（下関）、東部（下関）２－０川上、垢田（下関）２－１竜王、川中（下関）１（延長１－１、ＰＫ４－２）１上宇部、山の田（下関）４－０東岐波、高千帆３－２萩東、藤山２－０勝山（下関）、厚南６－０文洋・朝鮮（下関）▽準々決勝＝黒石２－０東部、山の田９－０高千帆、藤山１－０厚南▽準決勝＝川中１－０黒石、藤山２－１山の田▽決勝＝藤山３－１川中



【弓道】団体▽男子②厚狭▽女子③宇フ付

◇個人▽男子①浅田成稀（厚狭）▽女子③瀬戸﨑由唯（宇フ付）



【バドミントン】団体▽男子③平川



【テニス】団体▽男子①小郡▽女子①山大付属山口②西岐波③鴻南、藤山

◇個人▽男子ダブルス③上田遼介・正木光（白石）▽女子ダブルス①渡辺心優・渡辺真優（鴻南）②田島梨帆・福永恭子（大内）③櫛﨑可奈子・町田珠莉（山大付属山口）▽同シングルス①弘中日菜（西岐波）②渡辺心優（鴻南）③福永恭子（大内）