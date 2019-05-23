宇部署で少年相談員と指導委員の委嘱式【宇部】

青少年の非行と犯罪をを防ぎ、有害環境の改善や広報活動を担う少年相談員と少年指導委員の委嘱式は２２日、宇部警察署で開かれた。新任１６人を含む８２人が委嘱状の交付を受け、２０２１年３月までの間、少年の健全育成に取り組む。

越口和幸署長は「皆さんの協力で、昨年の市内の犯罪、触法少年は過去５年で最も少なかった。近年はインターネットを利用した犯罪や、少年らが被害に遭うケースが多発している。警察としても、街頭啓発などで規範意識の高揚を図りたい」とあいさつした。委員を代表して末田英明さん（恩田）が越口署長から委嘱状を受け取った。



式に先立ち、少年補導に多大な功績を残したとして、重本正志さん（厚東）に中国少年補導員連絡協議会長名の表彰状が、麻生都さん（鵜の島）と横山一雄さん（二俣瀬）に、県少年相談員連絡協議会長と県警本部長の連名表彰が伝達された。



昨年１年間の同署管内の犯罪、触法少年数は４４人。一番多かった窃盗犯は２４人、次いで粗暴犯が１３人だった。



少年相談員は県警本部長が委嘱。県内１６警察署で７７３人におり、宇部署管内は８２人。少年指導委員は相談員と兼務し、県内では６０人が活動中。うち同署管内には５人が在籍している。



被委嘱者は次の通り。（敬称略）



◇少年相談員▽東岐波＝河村弘巳、土橋裕子、鶴井眞吾、中野和博、山本康代▽西岐波＝安倍忠克、岩本美和、工藤真紀、中島智、長野良子▽常盤＝青原典子、西村千恵子、戸井裕子、原田俊宏▽恩田＝大谷定弘、下瀬亨、末田英明、高志保徳子、日浦順子▽岬＝坂井大介、薗田妙子▽見初＝石尾美和子、川畑直美、筒井茂明、藤本直美▽神原＝杉山守、釋野良夫、徳永健、平井保▽琴芝＝石原倫子、久保田正康、中野広美、松井由美子▽上宇部＝上田哲司▽川上＝寺田仁志、前田美登里、三輪篤生、山下達也▽小羽山＝河埜睦実、小倉美江、清水洋子、宮川和子▽新川＝新谷寿夫、住友敏秋、中原重浩、藤笠裕子、孫谷昌司▽鵜の島＝青山千恵美、麻生都、石田雅文、元永美智子、米村繁幸▽藤山＝深川玲子、山本和夫、吉永龍男▽厚南＝岡兼夫、河田洋子、銭谷基喜、藤本照幸、山中麻由美▽西宇部＝桜井恭子、村上芳朗▽黒石＝塩田綾子、金子泉、藤村満里子、前田浩次、三宅立身▽原＝網地雅子、縄田和光、藤本律子、山下三枝子▽厚東＝石田昇、岸田美枝子、重本正志▽二俣瀬＝石川連理枝、沖原達雄、横山一雄▽小野＝竹内明子、山本順子▽万倉＝油利孝幸▽吉部＝野村敦▽大学生＝井上恵里菜



◇少年指導委員＝長野良子（西岐波）末田英明（恩田）住友敏秋（新川）重本正志（厚東）横山一雄（二俣瀬）