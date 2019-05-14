高校女子バスケ宇部カップ １１校が熱戦【宇部】
高校女子バスケットボールの交流戦「第３回宇部カップ招待大会」は３～５日、西部体育館、宇部高、慶進高の市内３会場であり、市内外１１校が変則リーグ戦でぶつかり合い、プレーを通じて交流を深めた。
▽３日＝岡豊（高知）２９―２７宇部フロンティア大付属香川、慶進４０―１８長崎女子、長崎女子３３―３１仁愛女子（福井）、慶進４２―２４岡豊、仁愛女子３０―２２岡豊、慶進４０―１７香川、長崎女子４９―３２香川、慶進３５―２２仁愛女子、仁愛女子４０―３３香川、長崎女子４５―２６岡豊、宇部商４４―３７城北（徳島）、宇部４３―３８宇部中央、倉敷翠松２７―２７城北、宇部商３３―３１宇部、倉敷翠松３９―３６宇部商、神村学園（鹿児島）４８―３５宇部中央、神村学園４７―３０倉敷翠松、城北５８―１８宇部中央、神村学園３０―１８宇部中央、城北５３―２６宇部
▽４日＝長崎女子４７―３９倉敷翠松、慶進３１―８岡豊、香川４１―１９宇部中央、倉敷翠松３２―３０慶進、長崎女子５６―２２香川、倉敷翠松４０―１４岡豊、慶進３８―１５香川、岡豊４１―２７宇部中央、宇部商６５―４６岡豊、慶進４６―１５宇部中央、神村学園３６―２３岡豊、慶進４４―３７宇部商、慶進４２―１８神村学園、岡豊２７―２２宇部中央、岡豊３３―２６城北、宇部商５２―１５宇部中央、宇部中央５０―４０神村学園、慶進３８―２７城北、宇部商５７―４２仁愛女子、城北４７―２７神村学園、宇部３６―２９神村学園、城北５１―４０宇部商、宇部商４０―１７神村学園、仁愛女子５９―２６宇部、宇部商４２―１９宇部、仁愛女子４５―３３城北、倉敷翠松４１―２６仁愛女子、長崎女子４２―２９城北、長崎女子４０―３７仁愛女子、倉敷翠松３５―２５宇部、仁愛女子６１―８宇部、倉敷翠松３５―２３香川、仁愛女子４７―２９香川、宇部３３―２５長崎女子、倉敷翠松４９―３５長崎女子、宇部３７―２６香川
▽５日＝倉敷翠松４３―３４仁愛女子、城北３１―２１岡豊、宇部商４２―２８香川、仁愛女子４２―２５岡豊、倉敷翠松４７―４２宇部商、城北５９―３０香川、長崎女子３０―２７慶進