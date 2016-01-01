宇部市芸術祭「第九『歓喜の歌』でＨＡＰＰＹ ＥＮＤ２０１７ｉｎ記念会館」は、１２月１７日午後２時から記念会館で開かれる。ベートーベンの名曲を歌い、一年を締めくくるイベントで、主催の同実行委員会では、当日ステージで歌う合唱団員を募集している。

募集パートはソプラノ、テノール、バス。参加料は一般３０００円、高校生以下１５００円（いずれも入場券１枚付き）。本番までに基礎講習が２４日と１０月１日、１４日に行われるほか、全体練習が１２月までに５回ある。

当日の指揮は、昨年に続いて演出家や音楽スタッフから絶大な信頼を誇る松下京介さん。ソリストとして、髙原史乃さん（ソプラノ）、淀和恵さん（メゾソプラノ）、山口幸志さん（テノール）、竹永久男さん（バリトン）が出演する。演奏は市民オーケストラを母体とした管弦楽団。

合唱参加希望者は、郵便番号、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、合唱パート、楽譜と練習用ＣＤの要・不要、身長（女性はヒールの高さ込み）、基礎講習会参加希望の有・無を同実行委員会事務局の市文化創造財団（電話３５-３３５５、ファクス３１-７３０６、メールubebunzai@blue.ocn.ne.jp）へ。

演奏会の入場料（全席自由）は、前売りで一般１５００円。高校生以下５００円。当日はいずれも２００円高。託児は１歳以上１人５００円（要予約）。チケットは、文化会館、宇部井筒屋、おのだサンパーク、幸太郎本舗ＴＳＵＴＡＹＡ宇部店、市立図書館、市多世代ふれあいセンター（旧シルバーふれあいセンター）などで取り扱っている。